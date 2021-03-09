Jandarmadan dinamik denetim

Kilis'te, jandarma tarafından Korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında 173 personelin katılımıyla "Dinamik Denetim Süreci" denetimi yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca Korona virüs salgını ile mücadelede normalleşme süreci kapsamında "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ın da bizzat katıldığı denetimlere 173 Jandarma personeli katıldı. .Yapılan denetimler kapsamında 12 işyeri, 598 araç ve 2 bin 593 şahıs kontrol edildi. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi.