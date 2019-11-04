Jandarmadan kan merkezine anlamlı ziyaret

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Savaş Çağlayan ile jandarma personeli Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan ile Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz'ı ziyaret ederek, Kızılay Haftasını kutladılar.

Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, Jandarma Yarbay Savaş Çağlayan ile jandarma personelinin ziyaretinden memnun olduklarını Kızılay'ın Jandarma ile bir çok sosyal proje gerçekleştirdiğini söyledi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelinin kan bağışı konusunda her zaman destek verdiklerini ifade ederek, Kızılay haftası nedeniyle ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.