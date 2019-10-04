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Jandarmadan köpeklere mama

Kilis’te jandarma komutan ve personelleri hayvan barınağını ziyaret ederek, köpeklere mama verdi.

Kilis'te jandarma komutan ve personelleri hayvan barınağını ziyaret ederek, köpeklere mama verdi.


İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli, 4 Ekim Havanlı Koruma günü nedeniyle Kilis Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaet etti. Komutan Başaklıgil ve beraberindeki jandarma personeli yanlarında getirdikleri mamalar, barınak yetkililerine teslim edildi. Ziyarette il Jandarma Komutanı Başaklıgil, barınak yetkililerinden hayvanlar hakkında bilgi aldı.

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