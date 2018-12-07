Jandarmadan meyve pekmezi üretim tesisine baskın

Kilis'te, jandarma ekipleri, hijyen olmayan şartlarda meyve pekmezi üreten bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile Merkez ilçeye bağlı Akçabağlar köyü yolu üzerinde bulunan katı karışık meyve pekmezi imalathanesinde operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan kontrolde, iş yerinin ruhsatsız çalıştığı ve hijyenik olmayan koşullarda üretim yaptığı tespit edilmiş, iş yeri sahibine gerekli idari işlemler yapıldı.