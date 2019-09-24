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Jandarmadan nargile tütünü operasyonu

Kilis’te, jandarma bir kamyonette yaptığı aramada 55 bin TL değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Kilis'te, jandarma bir kamyonette yaptığı aramada 55 bin TL değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinesi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Güvenli köy yolu üzerinde A.Y. yönetimindeki kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, 55 bin TL değerinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinesi ele geçirildi.


A.Y. jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı.

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