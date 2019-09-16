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Jandarma'dan öğrencilere dergi

Kilis’te jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine çocuk dergisi dağıttı.

Kilis'te jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine çocuk dergisi dağıttı.


Kilis Merkez İlçe J.K.lığı ekipleri, kentteki Yavuzlu ve Karamelik İlkokulu öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, çocuk dergisi dağıttı. Okul idareci ve öğretmenlere 2019-2020 Eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan jandarmalar, öğrencilere de başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.


Jandarma ekipleri yeni eğitim-öğretim yılı boyunca her okul çevresinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin de alınacağı kaydetti.

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