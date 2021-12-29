İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan sahipsiz köpeklere özel ilgi

Kilis’te jandarma ekipleri, sahipsiz köpekler, mama ile beslenirken, hasta olan 2 köpek barınacağa teslim edildi.

Kilis'te jandarma ekipleri, sahipsiz köpekler, mama ile beslenirken, hasta olan 2 köpek barınacağa teslim edildi.


Kilis ve ilçelerinde bulunan sahipsiz hayvanlar, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından sehip çıkılıyor.


Ekipler temin ettikleri mama ve ekmeklerle sahipsiz hayvanları besliyor.


Öte yandan Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri de, sokakta buldukları 2 bakıma muhtaç sokak köpeği de Kilis Belediyesi Köpek Barınma Evine teslim etti.

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