Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kilis'te jandarma ekipleri, 965 Adet Captagon sentetik uyuşturucu hap, 2 adet Extasy uyuşturucu hap ve 3 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Merkez ilçesi Kocabeyli Köyünde yalpan operasyonda Suriye uyruklu E.C. ve Filistin uyruklu E.E. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 965 adet captagon sentetik uyuşturucu hap, 2 adet extasy uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor.