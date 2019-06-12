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Jandarmadan Vali Soytürk'e ziyaret

Jandarmanın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Vali Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


14 Haziran Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve beraberindeki Jandarma personelleri, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli hafta boyu ziyaretlerde bulunacağı, çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

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