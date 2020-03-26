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Jandarmadan yaşlılara duyarlılık

Kilis’i Musabeyli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan jandarma personeli yaşlılar için seferber oldu.

Kilis'i Musabeyli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan jandarma personeli yaşlılar için seferber oldu.


Musabeyli Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan jandarma personeli, 552 vatandaşa bire bir hanelerinde ziyaret edildi. Jandarma personeli çeşitli ihtiyaç ve taleplerle bize başvuran sokağa çıkma olan bulunan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan ve şu ana kadar; alışveriş, fatura yatırma, ilaç alma, muayene olma ve maaş çekme gibi taleplerle çağrı merkezine başvuran 41 yaşlının talepleri yerine getirildi.

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