Jandarmanın dikkati hayat kurtardı

Kilis'te, jandarma ekipleri devriye gezerken yerde hareketsiz yatan alkol komasına girmiş kişiyi fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Alkol komasına girdiği belirlenen şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helvacıoğlu Mahallesinden devriye gezerken, Zeytin bahçesinde yerde hareketsiz yatan M.Ç. fark etti. Şahsın aşırı derecede alkol alarak komaya girdiğini fark eden jandarma ekipleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.