Jandarmaya "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele" eğitimi verildi

Kilis'te, İl Jandarma personeline kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele konularında etkinliği arttırmak, kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla eğitim verildi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde Müze Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından 56 jandarma personeline kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele konularında etkinliği arttırmak, kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilk insanlardan bu yana çeşitli uygarlıklara beşiklik yapan Anadolu toprakları dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak kadar zenginlikte bir kültürel mirasa sahip olduğu belirtilerek, "Bu özelliği ile ülkemiz, maddi çıkar peşindeki bilinçsiz vatandaşlarımızın yanında bu zengin kültür mirasından pay almak isteyen yabancıların yasalarında ülkelerine eski eser girişine uygun ortam oluşu, bu ülkelere eski eser kaçırılmasını mümkün kılmakta ve kültür varlığımız yağmalanmaktadır.Doğal ve kültürel varlıkların korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi bir insanlık görevidir. Hızla değişen yaşam şartları, hızlı kentleşme, nüfus artışı, doğal kaynakların giderek artan bir şekilde tahribi, endüstriyelleşme ve teknik gelişmeler, bilinçli veya bilinçsizce kültür varlıklarımızın tahribine yol açmaktadır.Bu kapsamda, Kilis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personeli bilgilendirmek, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele konularında etkinliği arttırmak, kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde Müze Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından 56 jandarma personeline eğitim verilmiştir” denildi.