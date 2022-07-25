JASAT firari zanlıyı yakaladı

Kilis'te, 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından aranan, toplamda 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan da firar ettiği tespit edilen İ.V. isimli şahıs, saklanmış olduğu apartman boşluğunda yakalandı.

İ.V., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.