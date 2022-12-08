İhlas Haber Ajansı

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JASAT'den kasten öldürmeden aranan zanlı yakalandı

Kilis’te jandarma kasten öldürme suçundan aranmakta olan yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Kilis'te jandarma kasten öldürme suçundan aranmakta olan yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda 2019 yılından itibaren kasten öldürme suçundan aranmakta olan yabancı uyruklu A.E. isimli Kilis merkezde Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tarafından 10 yıl 10 ay hapis cezası olan A.E. tutuklanmasını müteakip Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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