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Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis'te başladı

Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis’te bulunan Beşevler Spor Salonu’nda başladı.

Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası, Kilis'te bulunan Beşevler Spor Salonu'nda başladı.


Kilis Beşevler Spor Salonu'nda, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Judo Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası başladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural, “İşitme Engelliler Şampiyonası'nda 21 ilden 50 sporcu mücadele ediyor. Buradan seçilecek, madalya alacak sporcuları İşitme Engelliler Milli Takımı'na davet edeceğiz. İşitme engellilerin nisan ayında Fransa'da dünya şampiyonası var. İşitme engelliler branşında dünya şampiyonasına katılacak sporcuları, inşallah buradan seçeceğiz” dedi.

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