İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak kazı yapan kişiye jandarmadan suçüstü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde Sit alanında kaçak kazı yaparken, bir kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Sit alanında kaçak kazı yaparken, bir kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Musabeyli ilçesi Fericek köyünde yaptığı baskında A.Y. isimli şahsı SİT alanı içerisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. A.Y'nin , ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 5 gram Metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, 6 gram Kenevir Tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet altın arama dedektörü, 13 adet altın arama aparatı, 1 adet mağara görüntüleme cihazı, 1 adet yeraltı dinleme cihazı, 3 adet adaptör ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet Sikke ele geçirildi. . Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adlî süreç devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.