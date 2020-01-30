İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak kazı yapanlara suçüstü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesi Fericek Köyünde kaçak kazı yapan M.D. ile E.Ö. suçüstü yakalandı. . Şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 2 adet altın arama dedektörü ve detektörlere ait kullanım aparatları ile 1 adet kazma ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.