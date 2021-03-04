Kaçak sigara operasyonu

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren tırda 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren tırda 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren tır risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına alındı. Tırda yapılar aramada 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tırın sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.