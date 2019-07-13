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Kadın kooperatifleri güçlendirilecek

Kilis’te, Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kilis'te, Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.


Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Kadın tarafından kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin artırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin artırılması eyleminin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan kadın kooperatifçiliği çalışma grubu bir araya geldi. Toplantıda yıllık çalışma planı taslağı görüşülerek yapılacak programlar ele alındı.

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