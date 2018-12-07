Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda 2018 yılı içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlilerine yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerleri devam ediyor.

İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Çiğdem Çekiç tarafından Kilis Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne İl Göç İdaresi Müdürlüğü sorumluluğundaki Suriyelilerin kaldığı kamplarda görev yapan jandarma personeli ile İ l Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma personeli eğitim verildi. Söz konusu farkındalık eğitimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarında periyodik olarak devam edeceği bildirildi.