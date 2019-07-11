Kadıoğlu çiftçiler ile birlikte hasat yaptı

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Hasada katılarak çiftçilerin alın terine bizzat şahitlik ettiğini ifade ederek, “İlimiz güvenli köyünde muhtarımız ve çiftçilerimizle birlikte domates, salatalık, karpuz kavun hasadına katıldık. Birlikte alın teri döktük. Çiftçimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını alabilmesi için yapacağımız şey üreticiden tüketiciye giden yolu açarak maliyetlerini düşürmektir. Herkesi İlimizin şu günlerde hasadı yapılan kavun, karpuz, domates ile salatalıklarını satın almaya ve tatmaya davet ediyoruz” dedi.