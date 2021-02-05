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Kaldırım işgaliyle mücadele

Kilis’te zabıtalar kaldırımları işgal eden esnaflara yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Kilis'te zabıtalar kaldırımları işgal eden esnaflara yönelik denetimleri sıklaştırdı.


Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kullanması için yapılan ve bazı esnafların eşyalarını koyarak sattığı kaldırımlar üzerinde denetimlerini arttırdı.


Zabıtalar, ayrıca semt pazarları ile seyyar satıcılar ile meyve sebze satan esnaflara yönelik de denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kuralları ihlal edenleri uyararak, tekrarı halinde ceza kesileceği belirtildi.

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