İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet gibi motosiklet

Kilis’te bir motosiklet sürücüsünün kamyonete sığacak eşyaları motosikletle taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis'te bir motosiklet sürücüsünün kamyonete sığacak eşyaları motosikletle taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsünün kamyonetle ancak taşınabilecek eşyayı motosikletin arkasına ve önüne doldurarak trafikte seyir etmesi bu kadarına pes dedirtti. Akan trafikte seyir eden motosiklet sürücüsü tehlikeye yol açarken, ilginç görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.