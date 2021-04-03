Kamyonet stadyumun duvarında asılı kaldı

Kilis'te, 7 Aralık Stadyumu'nun duvarında bir kamyonet asılı kaldı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 27 BR 884 plakalı kamyonet Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet 7 Aralık Stadyumu'nun duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaz iken araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.