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Kamyonetlerde yük ile birlikte insan taşınıyor

Kilis’te, yük taşımacılığı yapan bazı kamyonetlerde yük ile birlikte insanlarda taşınırken hem tehlikeli hem de ilginç görüntülere sahne oluyor.

Kilis'te, yük taşımacılığı yapan bazı kamyonetlerde yük ile birlikte insanlarda taşınırken hem tehlikeli hem de ilginç görüntülere sahne oluyor.


Kilis'te ev ile iş yerlerine malzeme, eşya taşıyan kamyonetler, kasasında yük ile birlikte insanları da aynı şekilde kamyonet kasasında taşıması vatandaşlar, şaşkın gözlerle bu taşımacılığı hayretler içerisinde izliyor. Kamyonet kasasında insan taşımanın suç olmasına rağmen eşyalar ile birlikte aynı anda seyir eden vatandaşlar adete ölüme davetiye çıkarıyor.

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