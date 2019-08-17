İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyasına destek isteniyor

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.

Esra Yılmaz, yaz mevsimi olması nedeniyle kan bağışında azalma olduğunu, yaz aylarında kana daha çok ihtiyaç bulunması nedeniyle tüm vatandaşları kan vermeye çağırdıklarını söyledi.


Esra Yılmaz, 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek istediklerini ifade etti.


Dr. Esra Yılmaz, “Yaz mevsimi olması nedeniyle kan bağışında azalma yaşanıyor. Bir çok insan yaz mevsimi nedeniyle tatili gidiyor. Yaz aylarında kana ihtiyaç kış aylarına göre daha fazla oluyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütü temsilcilerini kan vermeye çağırıyorum. Sağlıklı kişilerin kan bağışında bulunmasının hiçbir zararının bulunmuyor. Kan bağışından önce kant testlerini yapıyoruz. Her hangi bir kan vermesinde sakıncası olmayanlardan kan alıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.