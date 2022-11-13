Kanepe yüklü kamyonet görenleri şaşırttı

Kilis'te, 20 kanepe taşıyan kamyonetin benzini bitince vatandaşlar kamyoneti iterek götürmeleri ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Kavşağında yabancı uyruklu kişinin kullandığı ve üzerinde 20 kanepenin bulunduğu aşırı yüklü kamyonetin benzini bitti. Yol ortasında duran kamyoneti iterek, ana güzergahtan kaldırdılar. Kamyonetin aşırı yüklenmiş, yolda kalarak itilmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.