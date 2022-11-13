İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kanepe yüklü kamyonet görenleri şaşırttı

Kilis’te, 20 kanepe taşıyan kamyonetin benzini bitince vatandaşlar kamyoneti iterek götürmeleri ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Kilis'te, 20 kanepe taşıyan kamyonetin benzini bitince vatandaşlar kamyoneti iterek götürmeleri ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Kavşağında yabancı uyruklu kişinin kullandığı ve üzerinde 20 kanepenin bulunduğu aşırı yüklü kamyonetin benzini bitti. Yol ortasında duran kamyoneti iterek, ana güzergahtan kaldırdılar. Kamyonetin aşırı yüklenmiş, yolda kalarak itilmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.