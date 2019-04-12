"Kanserden Değil, Geç Kalmaktan Kork" eğitimi

Kilis'te, vatandaşlara "Kanserden Değil, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla eğitim verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ünviersitenin konferans salonunda düzenlenen eğitimde Uzman Dr. Elif Durmaz, Uzman Dr. Mehmet Ali Melik, Uzman Dr. Hüseyin Kurt tarafından katılımcılara kanser konusunda detaylı bilgiler verildi. Sirevizyon eşliğinde gerçekleştirilen programda, dünyada en sık Türkiye'de ise ikinci ölüm nedenin kanser olduğunu belirtilerek, buna rağmen adı bile anılmak istenmeyen kanserden korkmak yerine bunun da bir hastalık olduğunun farkına varıp korunma, erken tanı ve etkin mücadele gerektiği vurgulandı.

Vali Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk'te, yaptığı konuşmada, Kanserde erken tanının ne kadar önemli olduğuna değinerek, katılımcıları kanser taramalarını KETEM yada Aile Hekimliklerinde ücretsiz olarak yaptırmaya davet etti.