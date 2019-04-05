Kanserle mücadele etkinliği

Kilis'te, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenleniyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Çise Kanat ve Dr. Belkıs Merve Akis tarafından Sultan Radyo da Sağlık Hayat Merkezinin iş ve işlemleri Toplum Tabanlı Kanser Tarama programlarının, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yürütülmekte olduğunu, Meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz olarak verilmekte olduğunu konusunda bilgi verildi. Ayrıca Kilis Devlet Hastanesinde sağlık personellerine eğitim verilirken, hastane içerisinde stant kurularak, hasta servisleri gezilerek hasta ve yakınlarına broşür verilerek bilgilendirme yapıldı.