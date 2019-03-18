Kanserle mücadele

Kilis'te, Kanserde erken teşhisin önemini ile ilgili etkinlikler sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM),Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM)tarafından Kalın Bağırsak Kanser Taramaları, Kilis Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri tarafından Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Kilis Devlet Hastanesi ve Nüfus Müdürlüğü'nde stant kuruldu. Kolon kanserinin tarama testleri ile erken teşhis edilebileceği konusunda broşürler dağıtılarak halk bilgilendirildi.

Etkinliklerin devam edeceği bildirildi.