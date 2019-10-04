İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaplan ailesinden Elbeyli'ye büyük vefa örneği

Kilis’in Elbeyli ilçesinde hayırsever iş adamı Hacı Mihti Kaplan tarafından yaptırılan entegre sağlık merkezi ve 4-6 yaş arası Kur’an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde hayırsever iş adamı Hacı Mihti Kaplan tarafından yaptırılan entegre sağlık merkezi ve 4-6 yaş arası Kur'an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.


Hayırsever iş adamı Mihti Kaplan, memleketi Elbeyli'ye sağlık merkezi, Kur'an kursu ve cami yaptırmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, her zaman memleketine hizmet etmeye hazır olduğunu ifade etti. Kaplan, sağlık merkezinin projesinin hastaneye dönüştürmeye uygun olduğunu ifade ederek, "Talep edildiğinde sağlık merkezimizi hastaneye dönüştürmeye hazırız" diye konuştu.


Kilis Valisi Recep Soytürk, iş adamı Hacı Mihti Kaplan ve TİM Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Yapılan bu hizmetleri çok önemsiyoruz. Hayırseverlerimize ilimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimizin bu hizmetleri, hayır defterlerinin kapanmamasını sağlayacak ve ebediyete intikal etseler de hayır dualarını almaya devam edecekler. Her zaman arzu etmişimdir, böyle bir tesis yapılmasını istemişimdir. Akıllı ticaret erbabı hesabını kitabını bilir, hesabını kitabını iyi yapar, Allah'ta ona zenginlik veriyor. Ama daha akıllısı asıl hesabın öteki tarafta olduğunu biliyor. Şimdi dünyada iken oraya yatırım yapması gerektiğini bilenlerdir " şeklinde konuştu.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Kaplan ailesine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “Elbeyli ilçesi ile ilgili her sıkıntımız olduğunda gittiğimizde bizi boş çevirmediler. İlçem adına Kaplan ailesine teşekkür ediyorum” dedi.


Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek de hayırsever Kaplan ailesine Elbeyli'ye olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Şimşek, "Hayırsever iş adamımız Hacı Mihti Kaplan ve oğlu hayırsever iş adamı Salahattin Kaplan ilçemizin her ihtiyacında yanımızda oluyorlar. Hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Kendilerine ilçemiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Hacı Mihti Kaplan'a Elbeyli'ye olan hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketleri verildi. Açılış törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.