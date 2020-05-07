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Kaplan ailesinden Elbeyli'ye büyük vefa örneği

Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kaplan ailesi tarafından 200 adet alışveriş çeki yardımında bulunduğunu söyledi.

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kaplan ailesi tarafından 200 adet alışveriş çeki yardımında bulunduğunu söyledi.


Başkan Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile ailesine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde yaşadığımız bu zor zamanlarda 200 adet alışveriş çeki yardımı yapan İlçemizin hayırsever işadamları Kaplan Kardeşler Grubuna ve destek veren Salahattin Kaplan'a, kaplan ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

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