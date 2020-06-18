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Kaplan ailesinden maske malzemesi bağışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan tarafından Kilis’in Elbeyli ilçesine 12 bin adet maske üretebilecek malzeme bağışında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesine 12 bin adet maske üretebilecek malzeme bağışında bulundu.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Kilis Valiliğinden gelen 10 bin adet maske, İlçe Halk Eğitim Merkezinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Elbeyli Belediyemiz desteğinde üretilen 2 bin adet maske vatandaşlara dağıtıldığını ifade ederek, “ Halk Eğitim merkezimizde 7 bin 500 adet maske üretebilecek malzememiz bulunmaktadır. Hayırsever iş adamımız Salahattin Kaplan 12 bin adet maske üretebilecek malzeme bağışında bulunmuştur. Ancak aldığımız tüm tedbirlere rağmen hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı hem de hiç tanımadıklarımızın sağlığı için gönüllü olarak maske takma, fiziki mesafeye uyma, hijyene dikkat etme konusunda sizlerden yeterli desteği göremiyoruz. Son günlerde ilçemizde başka şehirlerde oturan yakınları kaynaklı korona virüs vakaları görülmeye başlandı. Lütfen sevdiklerimizi ziyaret etme ve onları ağırlama konusunda biraz daha sabırlı olalım ve kurallara uyalım” dedi.

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