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Kar nedeniyle kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köyün yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köyün yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.


Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Nacaroğlu ve Yol-Şube Müdürü Ayşe Çay, kapanan Musabeyli köylerinde yolun açılması çalışmalarını inceledi. İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli ilçesine bağlı 12 köyün yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldığını ifade ederek, “Dün gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde bulunan 12 köyümüzün yolunu kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından köy yolları açıldı” dedi.

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