Karacoşkun Çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Mercidabık Kampüsü'ndeki Çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Mercidabık Kampüsü içerisinde devam eden çevre düzenleme, yol ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında proje yetkililerinden bilgi alan Rektör Karacoşkun'a, Rektör Yardımcıları ve ilgili birim yöneticileri de eşlik etti.

Rektör Karacoşkun, yapılan çalışmalarla birlikte Üniversitenin kampüs alanlarının daha modern, daha konforlu ve daha güzel bir görünüme kavuşacağını, bu alandaki plan ve projelerin devam edeceğini ifade etti.