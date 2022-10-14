İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karacoşkun Çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Mercidabık Kampüsü'ndeki Çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Mercidabık Kampüsü içerisinde devam eden çevre düzenleme, yol ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında proje yetkililerinden bilgi alan Rektör Karacoşkun'a, Rektör Yardımcıları ve ilgili birim yöneticileri de eşlik etti.


Rektör Karacoşkun, yapılan çalışmalarla birlikte Üniversitenin kampüs alanlarının daha modern, daha konforlu ve daha güzel bir görünüme kavuşacağını, bu alandaki plan ve projelerin devam edeceğini ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.