Karacoşkun şiir programına konuk oldu

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın konuğu olarak "Zirve Şairlerimizden Şiirler" programına katıldı.

Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan program Uzunkaya'nın, Rektör Karaşçokun'un tanıtıp program akışını sunmasıyla başladı. Programın devamında Rektör Karacoşkun, programın yöneticisi Uzunkaya'ya teşekkür etti. Uzunkaya, Rektörü Karacoşkun'a “Şehirler Sesler Anlar” eserine atıfta bulunarak ve kitaptaki “şiirin yüzlerce tanımının olabileceği ama şiirin özünde aşk olduğu” ifadelerini hatırlatarak, "Şiir nedir" sorusunu yöneltti. Karacoşkun ise aşk ile aşık olmadan gönlünüzde o muhabbet dolmadan şiir yazmanın zor olabileceğini söyleyerek, şiiri “şuurlu bir şekilde var olmak ve var olduğunun farkına varmak” ifadeleriyle tanımladı.

Karacoşkun, hayata sözle de sükûtla da tutunmanın mümkün olduğunu söyleyerek "Ama asıl olan yaşamaktır yaşamış olmaktır, gönül dünyasını zengin tutmayı, derin tutmayı başarabilmektir" diye konuştu.