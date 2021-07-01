Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite içerisindeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitenin merkez kampüsü içerisinde yapımı devam eden çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını inceledi. Üniversite yöneticilerinin eşlik ettiği Rektör Karacoşkun'a proje yetkilileri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Rektör Karacoşkun, yapılan çalışmalarla birlikte Üniversitenin yaşam alanlarının daha modern, daha konforlu ve daha güzel bir görünüme kavuşacağını belirtti.