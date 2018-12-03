Kara'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü mesajı

Belediye Başkanı Kara, Toplumda bazı insanların doğuştan veya hayatın akışı içinde meydana gelen talihsiz olaylar neticesinde, hayatlarını fiziksel ya da zihinsel engelleriyle sürdürmek zorunda kaldığını belirtti.

Kara, “ Engellilik hali hiç kimsenin kendi tercihi olmadığı gibi, sağlıklı insanların da bu duruma düşmesi muhtemeldir. Engelli insanların sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi devletimizin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin ve tüm vatandaşlarımızın çabalarıyla mümkün olabilir. Bizlere göre Engelli insan yoktur, engellenmiş insan vardır. Kilis Belediyesi olarak bu düşünceyle hareket edip hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızı gözeterek yapmaktayız. Engelli vatandaşlarımız, durumlarından dolayı umutsuzluğa kapılmadan, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katıldıkları takdirde, yaşama sevinçleri artacak ve hayata olan bağlılıkları güçlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmelerini temenni eder, sevgi ve saygılar sunarım” ifadesini kullandı.