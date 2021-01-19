Karataş güven tazeledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan'ında katıldığı 7 Olağan Kongrede AK Parti Kilis İl Başkanlığına Mehmet Murat Karataş seçildi. Karataş'ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Adil Boybeyi, Adnan Erdoğan, Ahmet Yalçın, Ahmet Zahteroğlu, Ali Pehlivan, Ayten Kara, Baran Hidayet, Bekir Akdemir, Bekir Kurtaran, Bilal Deli, Burak Bulut, Erdoğan Şenay, Fatime Kübra Gökçek, Gülay Gökalp, Güven Özdemir, Hakan Polat, Haluk Korkmaz, Hatice Canan Ketrez Oruç, Hurşit Açıkel, Hüseyin Kopan, İzzettin Karlı, Latif Savaş, Mehmet Ali Külekçi, Mehmet Ali Polat, Mehmet Bulut, Mehmet Kara, Mehmet Metin Karakuş, Mehmet Özpolat, Mehmet Yalnız, Muhammed Fatih Bakkallar, Murat Serkan Yiğit, Ömer Faruk Kara, Ömer Faruk Yıldırım, Özgür Perker, Paşa Yaba, Sait Barlas, Sibel Erdem, Timur Şenakıncı, Yunus Serkan Sakar."

Mehmet Murat Karataş, Servet Ramazan, Mehmet Nur Korkmaz, Büyük Kongre Delegesi olurken, İl Demokrasi ve Hakem Kurulu üyeliğine ise "Necmettin Şekeroğlu, Zafer Bilik, Mehmet Akif Teksabuncu. İl Disiplin Kurulu Üyeleri: Hannan Çelebi, Mustafa Hüsnü Kankılınç, Ömer Abdülkadir Tüfekçiyaşar, Hüsamettin Nünükoğlu, Mehmet Canbaloğlu" seçildi.