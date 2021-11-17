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Karayollarında denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 7’inci Müdürlüğü tarafından Kilis-Elbeyli Karayolunda yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 7'inci Müdürlüğü tarafından Kilis-Elbeyli Karayolunda yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi.


Gaziantep 7'inci Müdürlüğü denetim personeli tarafından, Kilis-Elbeyli Karayolunda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirildi.


Denetimlerin, rutin bir şekilde Kilis ve ilçelerinde devam ettiği kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığı bildirildi.

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