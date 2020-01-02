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Karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde soba ile ısınan hanelere karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde soba ile ısınan hanelere karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı.


Musabeyli Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Soba ile Isınan Hanelere Karbonmonoksit Dedektörü Dağıtımı Projesi” kapsamında soba zehirlenmelerini ve olası can kayıplarını önlemek amacıyla Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların öncelikli olmak üzere ilçe merkezi ve köylerdeki hanelere karbonmonoksit dedektörü dağıtımına başlandı.


Ayrıca proje kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından soba zehirlenmelerini önlemeye yönelik yapılması gerekenler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

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