İhlas Haber Ajansı

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Katı Atık Transfer İstasyonu inşaatında sona geliniyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Katı Atık Transfer İstasyonu inşaatı son hız devam ettiğini söyledi.


Belediye Başkanı Ramazan, Çevreci bir çok projeye imza attıklarını ifade ederek, " Kilis Belediyemize büyük oranda tasarruf imkanı sağlayacak Katı Atık Transfer İstasyonu inşaatı son hız devam ediyor. Atıkların depolama alanlarına taşınması için günlük 50 sefer düzenlenmesi gerekirken Aktarma İstasyonu ile sefer sayısı 10'a düşecek. İnşallah kısa süre içerisinde bu tesisimizi tamamlayarak, açılışını yapmak hizmete sunmak istiyoruz" dedi.

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