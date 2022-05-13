İhlas Haber Ajansı

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Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı

Kilis’te, kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD tarafından 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kilis'te, kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD tarafından 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.


Sabunsuyu mevkinde kayalıklarda mahsur kalan keçilerini kurtarmak için AFAD'dan yardım isteyen H.A.'nın yardımına ekipler yetişti. Halatlar ile istasyon kurup 4 saatlik çalışma sonucu aşağı inmeyi başaran ekipler, mahsur kalan hayvanlara ulaştı.


Ekipler, halata bağladıkları keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

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