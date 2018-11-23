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Kaybolan koyunları jandarma buldu

Kilis’te, jandarma ekipleri, devriye gezdiği sırada başıboş şekilde gezdiği görülen 21 küçükbaş hayvan, kulak küpe numaralarından tespit edilerek sahibine teslim etti.

Kilis'te, jandarma ekipleri, devriye gezdiği sırada başıboş şekilde gezdiği görülen 21 küçükbaş hayvan, kulak küpe numaralarından tespit edilerek sahibine teslim etti.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeyi bağlı Tamburalı Köyü kırsalında devriye gezdiği sırada başı boş gezen 21 küçükbaş hayvanı gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile irtibata geçen Jandarma ekipleri, kulak küpelerinden 21 küçükbaş hayvanı ismi açıklanmayan sahibine teslim etti. Küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu dahi bilmeyen sahibi şaşkınlığını gizleyemezken, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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