İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan koyunları jandarma buldu

Kilis’in Elbeyli ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, ahırındaki 10 adet koyunun ahırda olmadığını fark edince durumu 156 imdat telefonunu arayarak bildirdi. İl Jandarma Komutanlığından iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bulundu. Jandarma ekipleri, koyunları Aynur Ağcabay'a teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.