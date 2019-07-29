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Kaybolan küçükbaş hayvanlar drone yardımı ile bulundu

Kilis’te, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanların kaybolması üzerine jandarma drone ile yaptığı aramada hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Kilis'te, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanların kaybolması üzerine jandarma drone ile yaptığı aramada hayvanları bularak sahibine teslim etti.


Merkez ilçeye bağlı Demirciler köyünde Z.D. İsimli şahsın 41 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunun 156 Jandarma imdat telefonunu bildirilmesi üzerine, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri gece görüş özelliği olan drone destekli arama çalışması başlattı.


Koordineli çalışmalar neticesinde kaybolan hayvanlar Gaziantep ili İslahiye ilçesi sınırları içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

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