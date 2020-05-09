İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kırçuval'dan gece yol kontrol denetimi

Kilis’in Musabeyli ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Gaziantep’ten köy yollarını kullanarak gelenlere karşı yapılan uygulamayı bizzat denetledi.

Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Gaziantep'ten köy yollarını kullanarak gelenlere karşı yapılan uygulamayı bizzat denetledi.


Kaymakam Sertaç Kırçuval, Kilis Valiliği tarafından 10 Mayıs gece saat 24.00'e kadar Gaziantep ile Hatay'dan gelişlerin yasaklanması üzerine Gaziantep'den Musabeyli ilçesine kontrolsüz girişlerin önlenmesi amacıyla oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerde bulundular. Kaymakam Kırçuval, Kontrol noktasındaki personeli gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti Kaymakam Kırçuval'ına İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Ceylan eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.