İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Şener Muhtarlarla bir araya geldi

Kilis’in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarlar ile bir araya geldi.

Kilis'in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarlar ile bir araya geldi.


Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde muhtarlara kahvaltı verdi. Programa Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Jandarma Komutanı Murat Yıldız, Emniyet Amiri Seçkin Kaya, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarların Devlet ile vatandaşlar arasında köprü ve yerel yönetimlerin de temel taşı olduğunu belirttikten sonra vermiş oldukları hizmetlerden ötürü tüm muhtarlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.