Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kilis'in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener okulları ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye dağıttı.

Kaymakam Şener, Vali Güner Özmen İlkokulu ve Ortaokulu ile Ülger Gücer İlkokulu ile Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencileri kırtasiye dağıttı. Şener, 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilere 'hoş geldin' çiçekleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Şener, eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu.