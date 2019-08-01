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Kaymakam Şener'den köy ziyaretleri

Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, Dümbüllü köyüne ziyaret ederek köyün sorunlarını dinledi.

Kilis'in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, Dümbüllü köyüne ziyaret ederek köyün sorunlarını dinledi.


Kaymakam Şener, İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Kurşunoğlu ile daire amirleri ile birlikte Dümbüllü köyünde bir toplantı yaptı. Kaymakam Şener, Vatandaşla buluşma toplantısını Dümbüllü köyünde yaptıklarını ifade ederek, “ Vatandaşların taleplerini takip ediyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını yerinde tespit ediyoruz” dedi.


Kaymakam Şener, Dümbüllü Köyünün mezrası olan Tekdam yoluna yapılan soğuk asfaltı yerinde inceledi.

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